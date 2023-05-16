Приближенная Галкина* жестко напакостничала Киркорову

Приближенная Галкина* жестко напакостничала Киркорову
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Женщину вывели на чистую воду

Весьма любопытной информацией с общественностью поделилась знаменитая российская журналистка Алена Жигалова. Телеведущая рассказала, что связанная с одиозным юмористом Максимом Галкиным* женщина поставила подножку поп-королю отечественной эстрады Филиппу Киркорову.

Речь идет о концерте певца, который должен был состояться в апреле, однако был сорван. Жигалова утверждает, что в этом деле замешена некая Эмма Лавринович. При этом любопытным является тот факт, что дамочка приходится матерью организатору концертов Галкина* за границей. Очевидная связь насторожила телеведущую.

Алена обратила внимание, что родительница явно поощряет деятельность своего сына Влада, который продвигает опального российского юмориста за границей. По мнению журналистки, демарш против Киркорова был осуществлен намеренно.

Впрочем, по другой версии, выступление артиста, которое должно было состояться на площадке БКЗ "Октябрьской", отменили из-за возмущения верующих. Недавно Киркоров сплясал на кресте, что многим очень не понравилось.


*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации


Источник: Алена, блин! • Требует проверки
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