Вымаливала индульгенцию: раскрыта тайная цель визита Пугачевой в Россию

Возвращение певицы произвело фурор

Некогда одна из самых любимых россиянами артисток Алла Пугачева теперь превратилась в опальную звезду. Ее спешный отъезд в Израиль разочаровал многих поклонников. Недавно певица наведалась на Родину. Информированные люди утверждают, что знают о тайной цели экс-примадонны.



Алла Борисовна приехала в Москву для того, чтобы проститься с близким другом, знаменитым кутюрье Валентином Юдашкиным. Однако, по информации, которая появилась в распоряжении журналистов "Царьграда", посещение погоста не было единственной задачей артистки.



По некоторым данным, Пугачева также проведала неких "высокопоставленных чиновников". Пишут, что Алла Борисовна рассчитывала использовать свой вес и влияние для того, чтобы получить прощение для своих родственников-иноагентов. Пугачева считает, что ее творческие заслуги перед страной вполне могут обеспечить родне индульгенцию. Однако, судя по всему, потуги певицы закончились провалом. Очевидно, что россияне крайне негативно отреагируют на какие-либо поблажки для скандального семейства.



Впрочем, на этом фоне весьма любопытно выглядит официальное обращение мужа певицы Максима Галкина*. Недавно он потребовал снять с него статус иностранного агента.





*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации.