Высоцкая прервала заговорила после громкого "позора" на ТВ - СМИ

Высоцкая прервала заговорила после громкого "позора" на ТВ - СМИ
Юлия Высоцкая. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Ведущую ни капли не расстроили нападки пользователей в комментариях

Юлия Высоцкая столкнулась с массой критики после ее "вскрывшихся" кулинарных провалов на давних выпусках шоу "Едим дома", записанных, по меньшей мере, пару десятков лет назад. 

Нарезки, на которых Юлия предлагает засунуть в блендер клешни краба, чтобы добавить их в суп, с приготовлением угольков, которые ведущая выдавала за шашлык, и почерневшими помидорами в духовке ныне чрезвычайно популярны в Сети. А потому не увидеть массовых комментариев пользователей на эту тему Высоцкая не могла. 

Однако СМИ усмотрели сигнал от самой героини торжества на эту тему, сославшись на одну из ее публикаций – Высоцкая написала, что рада солнечному свету, несмотря на ледяную воду в море. И добавила: "Едем дальше".

По мнению журналистов, тем самым Юлия дала понять, что выше всякой полемики и гневных реакций на не самые приятные комментарии пользователей соцсетей.

Источник: The Voice Mag ✓ Надежный источник
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