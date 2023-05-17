Высоцкая прервала заговорила после громкого "позора" на ТВ - СМИ

Ведущую ни капли не расстроили нападки пользователей в комментариях

Юлия Высоцкая столкнулась с массой критики после ее "вскрывшихся" кулинарных провалов на давних выпусках шоу "Едим дома", записанных, по меньшей мере, пару десятков лет назад.

Нарезки, на которых Юлия предлагает засунуть в блендер клешни краба, чтобы добавить их в суп, с приготовлением угольков, которые ведущая выдавала за шашлык, и почерневшими помидорами в духовке ныне чрезвычайно популярны в Сети. А потому не увидеть массовых комментариев пользователей на эту тему Высоцкая не могла.

Однако СМИ усмотрели сигнал от самой героини торжества на эту тему, сославшись на одну из ее публикаций – Высоцкая написала, что рада солнечному свету, несмотря на ледяную воду в море. И добавила: "Едем дальше".

По мнению журналистов, тем самым Юлия дала понять, что выше всякой полемики и гневных реакций на не самые приятные комментарии пользователей соцсетей.