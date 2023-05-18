Выгнали с "Первого канала" или нет: Гузеева прервала молчание

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Лариса Гузеева впервые отреагировала на информацию, что ее выгнали с "Первого канала". Поговаривали, что на фоне масштабных реформ на ТВ она оказалась в числе звезд, которые не соответствуют новому позиционированию первой кнопки страны. В своих соцсетях актриса оставила короткий комментарий по этому поводу, опубликовав пост из другой страны.
Как оказалось, телеведущая спешно уехала из России в Грузию. По ее словам, сейчас она активно путешествует и получает от этого несказанное удовольствие. Однако слухи об ее увольнении с "Первого" оказались фейком.
"Ну, меня, конечно, никто не выгонял. Я по-прежнему работаю, но путешествовать в кайф",
– заявила она.
И ответил на колкости Парижа