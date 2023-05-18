Панина готовы объявить в международный розыск - СМИ

Курс рубля
- Крах доллара: экономисты объявили о резком укреплении рубля в мае
- Как слабый рубль отразится на россиянах: экономист объяснил на пальцах
- Центробанк оправдался за рухнувший рубль
879 новости
Правоохранительные органы в скором времени объявят скандального актера Алексея Панина в федеральный и международный розыск, пишет МК.
В отношении порадовавшегося за теракты на Крымском мосту актера уже возбудили дело из-за публичных призывов к террористической деятельности. В случае объявления в международный розыск Панина могут задержать в дружественных РФ странах.
Пока что актер продолжает ругаться в соцсетях с россиянами и рассказывать, как не любит и презирает страну, из которой уехал несколько лет назад.
В украинской столице раздались взрывы