Панина готовы объявить в международный розыск - СМИ

Актер наговорил лишнего

Правоохранительные органы в скором времени объявят скандального актера Алексея Панина в федеральный и международный розыск, пишет МК.

В отношении порадовавшегося за теракты на Крымском мосту актера уже возбудили дело из-за публичных призывов к террористической деятельности. В случае объявления в международный розыск Панина могут задержать в дружественных РФ странах.

Пока что актер продолжает ругаться в соцсетях с россиянами и рассказывать, как не любит и презирает страну, из которой уехал несколько лет назад.