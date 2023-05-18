Панина готовы объявить в международный розыск - СМИ

Панина готовы объявить в международный розыск - СМИ
Алексей Панин. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Актер наговорил лишнего

Правоохранительные органы в скором времени объявят скандального актера Алексея Панина в федеральный и международный розыск, пишет МК.

В отношении порадовавшегося за теракты на Крымском мосту актера уже возбудили дело из-за публичных призывов к террористической деятельности. В случае объявления в международный розыск Панина могут задержать в дружественных РФ странах.

Пока что актер продолжает ругаться в соцсетях с россиянами и рассказывать, как не любит и презирает страну, из которой уехал несколько лет назад.

Источник: Московский Комсомолец ✓ Надежный источник
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