Повесили в туалете: россияне нашли суровое наказание для Пугачевой и Галкина*

Повесили в туалете: россияне нашли суровое наказание для Пугачевой и Галкина*
Алла Пугачева и Максим Галкин*. Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артисты навсегда потеряли уважение публики

После спешного отъезда известной российской певицы Аллы Пугачевой и ее супруга Максима Галкина* в Израиль отношение россиян к этим двум звездам стремительно ухудшилось. Жители нашей страны с большим удовольствием придумывают различные кары для "предателей Родины".

Так, знаменитый блогер Вадим Манукян сообщил, что портреты именитого семейства повесили на дверях туалета ростовской пельменной. Владельцы точки общественного питания рассудили, что лики Пугачевой и Галкина* вполне могут украсить собой вход в отхожее место.

Манукян с сарказмом отметил, что не стоит расстраиваться из-за исчезновения портрета бывшей примадонны со стен БКЗ "Октябрьский". Для Аллы Борисовны и ее супруга всегда найдется место, пусть и не в таких  ранговых учреждениях, передает информационный ресурс РИА ФАН.

"В пельменной, на дверях туалетов, я уверен, им всегда будет оказана подобная "честь", – ядовито отметил блогер.

*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации.


Источник: РИА ФАН ✓ Надежный источник
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