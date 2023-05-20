Пресняков наорал на зрителей в прямом эфире "Голоса"

Поведение публики вывело артиста из себя

На Первом канале показали четвертьфинал шоу "Голос". На нем выступали участники команды Владимира Преснякова, после чего слово дали членам жюри.

Баста отметил, что у музыканта остались только девушки, которые песней рассказали женские истории. Гагарина тоже восхитилась прекрасными внешними и вокальными данными конкурсанток. Антон Беляев подчеркнул, что с творческой точки зрения номера ни сколько не уступали, затем слово передали наставнику.

Пресняков только начал произносить речь, но тут же поморщился и повернулся в зал.

"Можно там потише?" – попросил он.

Однако это не помогло. Артист пытался высказаться, но ему очень мешали разговоры за спиной.

"Можно там не болтать кому-нибудь?", – наорал он на зрителей.

После этого ведущая напомнила Преснякову, что запись идет в прямом эфире.