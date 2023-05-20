Пресняков наорал на зрителей в прямом эфире "Голоса"

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На Первом канале показали четвертьфинал шоу "Голос". На нем выступали участники команды Владимира Преснякова, после чего слово дали членам жюри.
Баста отметил, что у музыканта остались только девушки, которые песней рассказали женские истории. Гагарина тоже восхитилась прекрасными внешними и вокальными данными конкурсанток. Антон Беляев подчеркнул, что с творческой точки зрения номера ни сколько не уступали, затем слово передали наставнику.
Пресняков только начал произносить речь, но тут же поморщился и повернулся в зал.
"Можно там потише?" – попросил он.
Однако это не помогло. Артист пытался высказаться, но ему очень мешали разговоры за спиной.
"Можно там не болтать кому-нибудь?", – наорал он на зрителей.
После этого ведущая напомнила Преснякову, что запись идет в прямом эфире.
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