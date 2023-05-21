Что известно о таинственной смерти замминистра науки и мужа Гурцкой

Официальная причина гибели неизвестна

На 47-ом году жизни умер замминистра науки и образования Петр Кучеренко. Инцидент произошел в самолете, когда чиновник возвращался вместе с делегацией с Кубы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По информации Минобрнауки, Кучеренко стало плохо во время полета. Борт экстренно посадили в Минеральных водах, где врачи пытались спасти замминистра, однако он скончался. Что именно послужило причиной гибели не сообщается.

Помимо Кучеренко в делегации также принимали участие замглавы Латиноамериканского департамента МИДа Андрей Гуськов. На Кубе они были по поручению Чернышенко, чтобы наладить работу по обмену студентами между странами.

Замминистра был женат на артистке Диане Гурцкой с 2005-го года. В 2007-ом у них родился сын.