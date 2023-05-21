Что известно о таинственной смерти замминистра науки и мужа Гурцкой

Что известно о таинственной смерти замминистра науки и мужа Гурцкой
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Официальная причина гибели неизвестна

На 47-ом году жизни умер замминистра науки и образования Петр Кучеренко. Инцидент произошел в самолете, когда чиновник возвращался вместе с делегацией с Кубы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По информации Минобрнауки, Кучеренко стало плохо во время полета. Борт экстренно посадили в Минеральных водах, где врачи пытались спасти замминистра, однако он скончался. Что именно послужило причиной гибели не сообщается.

Помимо Кучеренко в делегации также принимали участие замглавы Латиноамериканского департамента МИДа Андрей Гуськов. На Кубе они были по поручению Чернышенко, чтобы наладить работу по обмену студентами между странами.

Замминистра был женат на артистке Диане Гурцкой с 2005-го года. В 2007-ом у них родился сын.

Источник: Минобрнауки РФ ✓ Надежный источник
новости партнеров

Генерал впервые озвучил срок завершения СВО

Многое определится контрнаступлением ВСУ

Лидеры G7 сделали несколько заявлений о России

"Большая семерка" обратилась к Китаю и Ирану

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей