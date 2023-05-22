Ургант ответил на обвинения в финансировании ВСУ

Ургант ответил на обвинения в финансировании ВСУ
Иван Ургант. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Отреагировал ведущий довольно эмоционально

Российский шоумен Иван Ургант поспешил опровергнуть информацию о своем "спонсировании" украинских войск. Ранее в Telegram появился список из российких селебрити, которых обвинили в финансировании ВСУ – там же оказался и сам Ургант.

Телеведущий заявил, что не собирается на эту тему даже давать комментариев – не намерен реагировать на "каждую ложь" в свой адрес. В ином случае, заявил Иван, времени у него в жизни ни на что не останется.

Ранее появились слухи о скором возвращении Урганта в эфир Первого канала. Руководство первой кнопки в тот момент воздержалось от комментариев.


Источник: Daily Storm ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Озвучены вероятные потери Украины и России в боях за Бахмут

Официальных заявлений ни с одной стороны не было

Евросоюз снова обманул Россию в зерновой сделке

Запад не пошел на выдвинутое Москвой ключевое условие

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей