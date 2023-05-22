Ургант ответил на обвинения в финансировании ВСУ

Отреагировал ведущий довольно эмоционально

Российский шоумен Иван Ургант поспешил опровергнуть информацию о своем "спонсировании" украинских войск. Ранее в Telegram появился список из российких селебрити, которых обвинили в финансировании ВСУ – там же оказался и сам Ургант.

Телеведущий заявил, что не собирается на эту тему даже давать комментариев – не намерен реагировать на "каждую ложь" в свой адрес. В ином случае, заявил Иван, времени у него в жизни ни на что не останется.

Ранее появились слухи о скором возвращении Урганта в эфир Первого канала. Руководство первой кнопки в тот момент воздержалось от комментариев.



