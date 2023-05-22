"Облил помойкой": Пугачева затаила смертельную злобу на Буйнова

На похоронах артист отказался подходить к певице

Примадонна не на шутку обиделась на Александра Буйнова и Николая Баскова на похоронах недавних модельера Валентина Юдашкина, ради которых прилетела из Израиля. Об этом сообщает "Царьград", ссылаясь на собственный источник, который предпочел остаться нераскрытым.

С упомянутыми артистами Алла Борисовна не так давно была очень дружна. Однако на похоронах модельера с ней никто не пожелал здороваться.

По информации "Царьграда", в кругах российских звезд певица за свое отсутствие превратилась в "нерукопожатную". Подруга певицы заявила, что так и не смогла пообщаться с приехавшей из Израиля исполнительницей – "машина хвост показала".

Однако никто не ожидал, что Буйнов не станет подходить к давней знакомой. Женщина утверждает, что разом все знакомые "скрылись".

"Ее помойкой облили. Жалко, что такое отношение было к ней на похоронах. Я вообще не ожидала, что они не станут подходить", – высказалась женщина.



А ранее появилась информация, что Алла Борисовна якобы пожаловалась на состояние супруга-шоумена, которого расстроил собственный статус иностранного агента в России. Максим Галкин* начал стремительно худеть и от стресса будто бы не может работать.

*признан иностранным агентом решением Минюста