"Облил помойкой": Пугачева затаила смертельную злобу на Буйнова

"Облил помойкой": Пугачева затаила смертельную злобу на Буйнова
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
На похоронах артист отказался подходить к певице

Примадонна не на шутку обиделась на Александра Буйнова и Николая Баскова на похоронах недавних модельера Валентина Юдашкина, ради которых прилетела из Израиля. Об этом сообщает "Царьград", ссылаясь на собственный источник, который предпочел остаться нераскрытым.

С упомянутыми артистами Алла Борисовна не так давно была очень дружна. Однако на похоронах модельера с ней никто не пожелал здороваться.

По информации "Царьграда", в кругах российских звезд певица за свое отсутствие превратилась в "нерукопожатную". Подруга певицы заявила, что так и не смогла пообщаться с приехавшей из Израиля исполнительницей – "машина хвост показала".

Однако никто не ожидал, что Буйнов не станет подходить к давней знакомой. Женщина утверждает, что разом все знакомые "скрылись".

"Ее помойкой облили. Жалко, что такое отношение было к ней на похоронах. Я вообще не ожидала, что они не станут подходить", – высказалась женщина.

А ранее появилась информация, что Алла Борисовна якобы пожаловалась на состояние супруга-шоумена, которого расстроил собственный статус иностранного агента в России. Максим Галкин* начал стремительно худеть и от стресса будто бы не может работать.

*признан иностранным агентом решением Минюста
Источник: Царьград ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Озвучены вероятные потери Украины и России в боях за Бахмут

Официальных заявлений ни с одной стороны не было

Лукашенко срочно едет в Москву из-за "проблем" с Путиным

Глава намерен лично обсудить острые вопросы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей