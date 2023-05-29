"За такое в глаз прилетает": Гордон набросился на гостя в эфире "Мужского/Женского"

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Александр Гордон набросился на обидчика Барановской в эфире "Мужского/Женского", где всегда выступают довольно интересные персонажи – все-таки, программа должна делать рейтинги. А потому нередки ситуации, когда гости хамят ведущим. Последние в долгу не остаются.
Гордон решил преподать урок вежливости гостю. Случай произошел еще пару лет назад. Приглашенный сообщил, что ведущая, по его мнению, несет откровенный бред, а потому ей бы неплохо помолчать. Реакция Гордона не заставила себя ждать.
"Ты это ей? А ты знаешь, что за такое, бывает, и в глаз прилетает?" – разъярился Александр.
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