Пропавший Нагиев внезапно объявился в неожиданном месте

Пропавший Нагиев внезапно объявился в неожиданном месте
Дмитрий Нагиев. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Россияне с удивлением наблюдают за действиями шоумена

Поведение знаменитого российского артиста Дмитрия Нагиева вызывает немало вопросов. После старта специальной военной операции по демилитаризации киевского режима актер решил воздержаться от громких политических заявлений, однако неоднократно намекал, что происходящее ему очень не нравится. В какой-то момент Дмитрий пропал с телевидения, а сейчас обнаружился в неожиданном месте.

Некоторое время назад артист отказался участвовать в российских телепроектах и залег на дно. Лишь иногда Нагиев выступал со странными заявлениями в социальных сетях. На этом фоне некоторые россияне предположили, что актер может быть против решения Кремля. Масло в огонь добавил скандал с цветами украинского флага.

Однако, судя по всему, Дмитрию не обойтись без работы на российском телевидении. Внезапно выяснилось, что сейчас он активно занимается съемками в новом телесериале "Зять". Там брутальный актер сыграет героя-любовника.

Такое внезапное возвращение озадачило многих жителей нашей страны. Люди пока не понимают, как относиться к Дмитрию, который так четко и не обозначил свою позицию по поводу российской спецоперации на Украине.

Источник: СтарХит ✓ Надежный источник
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