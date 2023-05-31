"Перешитые лица и животы": Пугачева получила леща за выходку на концерте

"Перешитые лица и животы": Пугачева получила леща за выходку на концерте
Алла Пугачева. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Главная патриотка России прошлась по экс-примадонне

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АНДРЕЕМ ВАДИМОВИЧЕМ МАКАРЕВИЧЕМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АНДРЕЯ ВАДИМОВИЧА МАКАРЕВИЧА.

После того, как знаменитая российская певица Алла Пугачева переехала на ПМЖ в Израиль, отношение к ее персоне резко ухудшилось. Многие с большим негодованием следят за тем, как артистка ведет себя по отношению к Родине, которая дала ей славу и богатство. С разгромной тирадой в адрес Аллы Борисовны выступила актриса Яна Поплавская.

Знаменитость нередко подчеркивала, что стоит на четких патриотических позициях и с огромной ненавистью относится к тем, кто предал родную страну. Особое негодование у Поплавской вызвало появление Пугачевой на концерте группы "Машина времени" в Израиле.

Развеселившаяся Пугачева вышла на сцену, где начала активно обниматься с Андреем Макаревичем* и другими музыкантами. Поплавскую такое разнузданное поведение вывело из себя. Яна не стала сдерживать эмоции и обратила внимание на ужасный внешний вид "предателей Родины".

"Мне всегда казалось, что в старости должно быть достоинство. Старость позорят такие люди. Огромные животы, перешитые до неузнаваемости лица", – негодует звезда советской киноленты "Красная Шапочка".

*признан иностранным агентом на территории России

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

В США тремя словами размазали готового к атаке на Россию Зеленского

С президентом давно не церемонятся

В США назвали цель нападений Украины на Россию

ВСУ готовятся к контрнаступлению

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей