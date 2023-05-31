"Перешитые лица и животы": Пугачева получила леща за выходку на концерте

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ
АГЕНТОМ АНДРЕЕМ ВАДИМОВИЧЕМ МАКАРЕВИЧЕМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АНДРЕЯ ВАДИМОВИЧА МАКАРЕВИЧА.
После того, как знаменитая российская певица Алла Пугачева переехала на ПМЖ в Израиль, отношение к ее персоне резко ухудшилось. Многие с большим негодованием следят за тем, как артистка ведет себя по отношению к Родине, которая дала ей славу и богатство. С разгромной тирадой в адрес Аллы Борисовны выступила актриса Яна Поплавская.
Знаменитость нередко подчеркивала, что стоит на четких патриотических позициях и с огромной ненавистью относится к тем, кто предал родную страну. Особое негодование у Поплавской вызвало появление Пугачевой на концерте группы "Машина времени" в Израиле.
Развеселившаяся Пугачева вышла на сцену, где начала активно обниматься с Андреем Макаревичем* и другими музыкантами. Поплавскую такое разнузданное поведение вывело из себя. Яна не стала сдерживать эмоции и обратила внимание на ужасный внешний вид "предателей Родины".
"Мне всегда казалось, что в старости должно быть достоинство. Старость позорят такие люди. Огромные животы, перешитые до неузнаваемости лица", – негодует звезда советской киноленты "Красная Шапочка".
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