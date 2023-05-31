Огромная грудь Седоковой выпала из тесного лифа - откровенное фото

Огромная грудь Седоковой выпала из тесного лифа - откровенное фото
Анна Седокова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Формы красотки не дают покоя мужчинам

Бывшая солистка одной из самых соблазнительных музыкальных групп отечественной эстрады "ВИА Гра" Анна Седокова находится в отличной физической форме, чем регулярно хвастается перед восторженной публикой. Певица давно сделала выбор в пользу пышных женственных форм и не стремится быть хрупкой тростинкой.

Такое решение весьма одобряют многочисленные поклонники звезды.  Мужчин очень радует, что Седокова готова демонстрировать всем желающим аппетитные округлости своего восхитительного тела.

На этот раз красотка сделала акцент на объемной груди. Для очередного светского мероприятия певица выбрала стильное платье серебряного цвета. Главной фишкой модного наряда стал тесный лиф, в который Анне не удалось уместить свой пышный бюст. В итоге будоражащие мужчин округлости выскочили из платья на радость публики.

Фото: соцсети

В комментариях Анну засыпали восторженными комплиментами. Изгибы звездного тела давно стали предметом вожделения мужской части поклонников певицы. А девушки благодарны артистке за ее откровенность и готовность демонстрировать пышные формы без прикрас.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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