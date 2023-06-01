Климова выставила туго перетянутую трусиками промежность

Артистка удивила внешним видом

Известная российская актриса Екатерина Климова бдительно следит за состоянием своей фигуры. Знаменитость давно разменяла пятый десяток, однако продолжает блистать подтянутыми ногами и плоским животиком.



Больше всего публику поражает, что такой замечательный внешний вид Екатерине удалось сохранить, несмотря на рождение четырех детей. Наследники никак не сказались на красоте актрисы – ее подтянутому животику могут позавидовать даже молодые девушки.



К счастью для многочисленных поклонников, Климова совсем не стесняется хвастаться своей идеальной фигурой. Артистка выставила пляжные фотографии, на которых предстала в стильном купальнике. Модный слитный костюм для морских развлечений выгодно подчеркнул женские изгибы звездного тела.





Высоко натянутые тугие трусики облепили промежность Екатерины, позволив желающим рассмотреть соблазнительные черты ее тела во всем великолепии. В комментариях поклонники засыпали знаменитость комплиментами и выразили восхищение ее упорному труду в спортивных залах.

