"Опозорил на всю страну": Винокур подло подставил Королеву

"Опозорил на всю страну": Винокур подло подставил Королеву
Владимир Винокур. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
От степенного сатирика такого не ожидали

Накануне, 31 мая, популярная российская певица Наталья Королева с большим размахом отметила свой полувековой юбилей. Любимица публики продолжает сверкать красотой и совсем не походит на женщину предпенсионного возраста. Поздравить юбиляршу с круглой датой поспешили многие коллеги по звездному цеху. Больше всех отличился Владимир Винокур.

По устоявшейся традиции, артисты посвящают друг другу поздравительные посты в социальных сетях. Разумеется, чтобы публикация выглядела поярче, ее лучше сопроводить красочной фонографией. Однако выбор Винокура обескуражил публику.

По какой-то причине возрастной юморист решил выставить архивную фотографию с Королевой весьма пикантного содержания. На снимке молодая певица позирует в наряде с максимально откровенным декольте. Грудь артистки буквально просится наружу. Огня добавило то, что к звездному бюсту прильнул сам Владимир.

Фото: соцсети

"Зачем было именно сегодня это выкладывать?", "Опозорил на всю страну", "Того и гляди – Винокур пристроится", "В день рождения можно было и скромнее контент публиковать", – пишут озадаченные комментаторы.

Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
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