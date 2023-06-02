Скабееву застукали с голым "тылом" в черных лентах

Необычный кадр навел шороху в Сети

Знаменитая российская телеведущая Ольга Скабеева пользуется бесконечным уважением и любовью зрителя. Журналистка последовательно отстаивает интересы нашей страны и традиционные ценности. К сожалению, в такой работе бывают неприятные моменты, когда нужно обсуждать весьма щекотливые темы. Кадр с одного из таких разговоров взорвал социальные сети.



В одной из телепередач ведущая обсуждала новомодные западные тенденции: в европейских государствах и США все чаще встречаются мужчины, предпочитающие носить женские атрибуты одежды пикантного характера.



Так, Ольге пришлось обсуждать демонстрации, на которых представители сильного пола вышагивают в полуголом виде с эротическими лентами на ягодицах. Разумеется, это не доставляет российской журналистке никакого удовольствия.





В социальные сети утек кадр с телепередачи, где Скабееву засняли на фоне такого "мощного" мужского тыла. Надо полагать, что Ольге не легко дается обсуждение скабрезных тем, однако данные вопросы нужно поднимать, чтобы напомнить россиянам о необходимости чтить традиционные ценности и сохранять культуру.

