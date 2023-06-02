Скабееву застукали с голым "тылом" в черных лентах

Скабееву застукали с голым "тылом" в черных лентах
Ольга Скабеева. Кадр: YouTube
Необычный кадр навел шороху в Сети

Знаменитая российская телеведущая Ольга Скабеева пользуется бесконечным уважением и любовью зрителя. Журналистка последовательно отстаивает интересы нашей страны и традиционные ценности. К сожалению, в такой работе бывают неприятные моменты, когда нужно обсуждать весьма щекотливые темы. Кадр с одного из таких разговоров взорвал социальные сети.

В одной из телепередач ведущая обсуждала новомодные западные тенденции: в европейских государствах и США все чаще встречаются мужчины, предпочитающие носить женские атрибуты одежды пикантного характера.

Так, Ольге пришлось обсуждать демонстрации, на которых представители сильного пола вышагивают в полуголом виде с эротическими лентами на ягодицах. Разумеется, это не доставляет российской журналистке никакого удовольствия.



В социальные сети утек кадр с телепередачи, где Скабееву засняли на фоне такого "мощного" мужского тыла. Надо полагать, что Ольге не легко дается обсуждение скабрезных тем, однако данные вопросы нужно поднимать, чтобы напомнить россиянам о необходимости чтить традиционные ценности и сохранять культуру.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
новости партнеров

Армия Украины опозорилась с тактикой НАТО в Запорожье

Украинцы пытаются вывернуться из безвыходной ситуации

ВСУ собрали ударный кулак для нападения на Запорожье

Киев не теряет надежды продвинуться на фронте

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей