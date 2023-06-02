Михалкова срочно увезли в больницу

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Российский режиссер Никита Михалков в срочном порядке госпитализирован в одну из больниц Москв. По некоторым данным, у режиссера зафиксированы сложные нарушения сердечных ритмов.
Известно, что киномэтр поступил в медучреждение с жалобами на перебои в работе сердца, у него также зафиксировали одышку.
В начале 2023 года также сообщалось, что режиссера доставили в реанимацию из-за пневмонии, развившейся после перенесенного ковида. Тогда представители Михалкова заявляли, что у того обыкновенный грипп.
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