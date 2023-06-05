Знаменитый российский певец устроился грузчиком в США

Знаменитый российский певец устроился грузчиком в США
Роман Архипов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Карьера артиста сложилась не так, как он мечтал

В свое время популярный музыкальный телепроект "Фабрика звезд" взорвал российские телеэкраны – зрители с большим вниманием наблюдали за тем, как рождаются новые певцы и формируются творческие коллективы. К сожалению, далеко не все участники популярного проекта сумели найти свое место на сцене. Не самым лучшим образом сложилась судьба певца Романа Архипова.

Дорогу на большую сцену артист получил после "Фабрики звезд-6". Под крылом опытного продюсера Виктора Дробыша была создана музыкальная группа "Челси". Артисты были достаточно популярны и востребованы у зрителя. Однако через несколько лет Архипов принял решение покинуть группу и уехать в США в погоне за "американской мечтой".

Там он взял псевдоним Troy Harley. Роман старался завоевать американскую публику, однако это ему не удалось. Через два года он ликвидировал свою студию звукозаписи из-за отсутствия заказов. После этого Архипов попробовал себя в роли риелтора и продюсера. Однако бизнес-проекты российского певца потерпели фиаско.

В конце концов, артист был вынужден устроиться грузчиком – денег не хватало катастрофически. Впрочем, это дело он бросил всего через две недели, так как здоровье стало подводить россиянина. Потом Архипову удалось найти подработку в массовых сценах – за эту деятельность он получал порядка 70 – 150 долларов в день, что было намного лучше, чем за бесценок ворочать тяжелые грузы.

Источник: Секрет на миллион ✓ Надежный источник
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