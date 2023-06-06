"Ты такая злая": обиженная Гордон накинулась на Юлию Меньшову

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Известные артисты и другие публичные личности частенько развлекают народ разборками в социальных сетях. На этот раз внимание публики было обращено на звездного юриста Екатерину Гордон и именитую актрису Юлию Меньшову.
Гордон призналась, что давно недолюбливает коллегу по российскому шоу-бизнесу. По мнению специалиста по юридическим вопросам, артистка только прикидывается милой и пушистой, а на самом деле обладает весьма скверным характером.
Екатерина заявила, что нередко слышит от заклятой коллеги хамские замечания. При этом представительница интеллигентного семейства виртуозно облекает неприятные выпады в элегантную форму. В свою очередь, Екатерина решила не стесняться в выражениях и прямо рассказала, что думает о Юлии.
"Ты такая злая, а пытаешься казаться такой доброй", – строго отрезала Гордон.
Впрочем, Екатерина достаточно быстро взяла себя в руки и поспешила удалить скандальную запись из социальных сетей. Однако интернет помнит все. Позже Гордон попыталась оправдаться и заявила, что публике не стоит уделять избыточное внимание разборкам в интернет-пространстве.
При этом Екатерина призналась, что грубо высказалась в адрес Меньшовой и даже послала ее "в баню". Каким образом на резонансную выходку звездного юриста отреагировала актриса, остается загадкой. Очевидно, что между знаменитостями очень давно пробежала черная кошка.
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