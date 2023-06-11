Малахову разукрасили физиономию на "России 1"

Однако ведущий смог стерпеть такое унижение

В социальных сетях вспомнили одно из публичных унижений Андрея Малахова – ведущего однажды решили подставить его собственные коллеги, с которыми творец "Большой стирки" проработал бок о бок не один год.

Впрочем, нужно отдать Малахову должное: в погоне за рейтингами своих программ он никогда не скупается на высмеивания собственной персоны. А потому согласился лично подставиться под удар. Действие развернулось в эфире "России 1", куда Андрей после успешных "нулевых" на Первом канале перекочевал вести другие программы.

В тот момент Борис Корчевников вместе с ныне покойным Михаилом Зеленским держали в руках торт. Все бы ничего, однако лакомством никто так и не смог насладиться: оно полетело прямиком в лицо Малахову.

Несчастный Малахов в тот момент напоминал фантомаса, облепленного со всех сторон бисквитом и кремом. Впрочем, Андрей смог сохранить самообладание и вымолвить для зрителей "Не переключайтесь".

Все произошло на съемках "Прямого эфира". Корчевников перед тем, как вмазать коллеге тортом по лицу, передразнил Андрея, пожелав аудитории его коронное "Берегите себя и своих близких".

А не так давно Андрей подвергся насмешками со стороны Тины Канделаки, которая заявила, что тот якобы пользуется популярностью у возрастной аудитории – в отличие от ее собственных телепроектов.