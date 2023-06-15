Странный жест на свадьбе Булановой вызвал ажиотаж в Сети

Теперь пользователи гадают, что это значит

Певица Татьяна Буланова ныне по паспорту Руднева. В июне певица вышла замуж за бизнесмена, который младше своей избранницы аж на девятнадцать лет. Последний доказывал Татьяне свою любовь не на словах, а на деле на протяжении нескольких лет. До ЗАГСа Валерий оформил на Татьяну всю недвижимость, а перед свадьбой подарил целый ресторан, который откроется уже в июне.

В Сети до сих пор обсуждают красивые снимки, сделанные на свадьбе Булановой. К примеру, на одном она положила голову на грудь возлюбленного – эксперт по жестам Илья Анищенко, обратив внимание на то, что Валерий прижимает к себе невесту, указывает, что у пары отношения крепки.

Однако есть кое-какая интересная деталь: на всех фото Валерий держится несколько напряженно. Человек не привык к публичному вниманию. Вероятно, для него свадьба стала в некотором роде испытанием. Мужчина вытянут в струнку.

"Сказали замереть – он замер. Есть определенная уверенность, что в этой семье будет главной Татьяна. Она более сильная, сдержанная, женщина-руководитель", – считает специалист по жестам.

На публике Руднев будто бы проявляет робость в отношении супруги. Анищенко считает, что ведущая роль в паре достанется Булановой, а тот будет слушать супругу. Тем не менее, союз получится крепким.

Ранее мы писали о главном конфузе на свадьбе Булановой.