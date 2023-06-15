У Полины Гагариной появились крупные проблемы с налоговиками

Певица встряла почти на полмиллиона рублей

Полина Гагарина, как оказалось, задолжала налоговикам немалую сумму. За певицей числится солидный долг в размере 381 тыс. рублей. Эти деньги звезда "Голоса" так и внесла за налог на имущество. Правда, пока что приставы до ее дела не добрались.

"Комсомолка" пишет, что у звезды было не все так гладко. Полина потратилась на новый дом, который продолжает обустраивать. Успела записать альбом, которых стоил ей немалых средств – в чем исполнительница откровенно признавалась сама. Искусство требовало немалых вложений: сессии с музыкантами, аранжировки и студия звукозаписи на профессиональном уровне стоили немалых средств.

А в мае Гагарина закатила на свои кровные концертное шоу "Навсегда". Там Полина поразила собравшихся зрителей не только красочными декорациями и крутыми инсталляциями, но и сложным исполнением. На сцену во время песни въехало натуральное авто.

Теперь Гагарина колесит по России до конца года со своим шоу.

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