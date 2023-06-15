У Полины Гагариной появились крупные проблемы с налоговиками

У Полины Гагариной появились крупные проблемы с налоговиками
Полина Гагарина. Фото: Ekaterina Tsvetkova/www.globallookpress.com
Певица встряла почти на полмиллиона рублей

Полина Гагарина, как оказалось, задолжала налоговикам немалую сумму. За певицей числится солидный долг в размере 381 тыс. рублей. Эти деньги звезда "Голоса" так и внесла за налог на имущество. Правда, пока что приставы до ее дела не добрались.

"Комсомолка" пишет, что у звезды было не все так гладко. Полина потратилась на новый дом, который продолжает обустраивать. Успела записать альбом, которых стоил ей немалых средств – в чем исполнительница откровенно признавалась сама. Искусство требовало немалых вложений: сессии с музыкантами, аранжировки и студия звукозаписи на профессиональном уровне стоили немалых средств.

А в мае Гагарина закатила на свои кровные концертное шоу "Навсегда". Там Полина поразила собравшихся зрителей не только красочными декорациями и крутыми инсталляциями, но и сложным исполнением. На сцену во время песни въехало натуральное авто. 

Теперь Гагарина колесит по России до конца года со своим шоу.

Ранее мы рассказывали, каким оказалось закрытие одиннадцатого сезона "Голоса" после победы подопечной Полины.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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