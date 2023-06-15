Антонова показала шикарную грудь в тесном купальнике: фото

Актриса заткнет за пояс любую конкурентку

В свои 49 лет актриса Наталья Антонова выглядит просто отменно. Впрочем, сама красотка об этом осведомлена, учитывая, какие откровенные фотосессии она делает для поклонников.

Буквально на днях звезда российских сериалов похвасталась пышными формами и сочной грудью в зеленом бикини. Звезда прошлась в чистом поле в раздельном купальнике. А поклонникам сообщила, что "снова здесь" и даже готова "работать в обычном режиме". Где именно снимали такие откровения, неизвестно.

Впрочем, секрет такой красоты кроется не только в природных данных – Наталия регулярно занимается спортом и поддерживает правильное питание. И сама актриса признается, как тяжело ей добиваться такой красоты, которая всегда требует жертв. Не напрасных, если присмотреться на волшебные формы красотки.

После третьих по счету родов Наталия набрала около 20 килограммов. Супруг сам утверждал, что его возлюбленная поправилась, однако решил поддерживать жену в ее стремлении похудеть. Результат налицо.

Ранее мы писали об очередных горячих снимках Анны Седоковой, которая вновь заставила супруга лицезреть и снимать на камеру ее аппетитные формы. Певица нежится на солнце и греет свое шоколадное тело, пока Янис Тимма носится вокруг нее с фотоаппаратом.