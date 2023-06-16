Запах женщин на ПМЭФ вызвал отвращение у Ксении Собчак

Запах женщин на ПМЭФ вызвал отвращение у Ксении Собчак
Ксения Собчак. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеведущая не стала скрывать свои эмоции

Ксения Собчак, как известно, отличается острым на замечания языком и никогда не скрывает свое недовольство. Знаменитая российская телеведущая, разумеется, посетила такое важное мероприятие, как Петербургский экономический форум. "Блондинка в шоколаде" поспешила поделиться своими впечатлениями в социальных сетях.

Оказалось, что большое негодование блондинки вызвал аромат, исходящий (по ее уверениям) от большинства посетительниц мероприятия. Судя по всему, знаменитость обладает феноменальным обонянием, раз сумела "обнюхать" такое внушительное число женщин.

Выяснилось, что телеведущую разочаровал выбор представительниц прекрасного пола. Собчак заявила, что практически все дамы пользуются одними и теми же духами, что на ее взгляд показывает отсутствие вкуса. На своем канале в социальной сети Telegram знаменитость описала духи, которыми пользуются модницы.

Журналисты решили прицениться и выяснили, что возмутивший Собчак аромат стоит около 20 тысяч за флакончик. При этом Ксения подчеркнула, что сама больше любит оригинальные ароматы. Духи, которые предпочитает светская львица, стоят порядка 40 тысяч.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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