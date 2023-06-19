Кто пытается объединить сбежавших из России артистов

Беглецам не легко выстраивать новую жизнь на чужбине

Как известно, после недавних событий некоторые российские знаменитости приняли решение собрать вещички и отправиться покорять зарубежные страны. Стоит отметить, что далеко не всем удается завоевать себе теплое место под солнцем в незнакомых государствах. Журналисты решили выяснить, кто старается объединить беглецов за границей.



Оказалось, весьма активную деятельность в этой сфере организовала известная советская певица Лайма Вайкуле. Звезда давно обосновалась в родной Латвии и в последнее время с особым удовольствием негативно высказывается о нашей стране. Оказалось, что именно она старается объединить людей, которые покинули Россию в поисках лучшей жизни.



Журналисты обратили внимание, что фестиваль певицы в Юрмале стал своего рода "меккой" для покинувших Россию знаменитостей. Лайма старается поддержать разделяющих ее взгляды артистов и собрать их в некую группу. Знаменитость очень надеется, что ее фестиваль соберет как можно больше звезд-эмигрантов.



Отмечается, что многие из артистов решили покинуть Россию, так как остались без полюбившегося источника доходов – концерты некоторых звезд активно отменяют по всей стране.

