Зависимость на двоих: на что подсели Пугачева и Галкин*

Зависимость на двоих: на что подсели Пугачева и Галкин*
Алла Пугачева. Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артисты вместе занимаются непотребством

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МАКСИМОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ГАЛКИНЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА.

Знаменитая российская певица Алла Пугачева и ее супруг, комик Максим Галкин* давно покинули родное государство и прекрасно проводят время в Израиле. Однако и в родной стране о звездах не забывают. Подробности их жизни до сих пор интересуют россиян. Недавно выяснилось, что супруги вместе страдают от пагубной зависимости.

Оказалось, что Алла Борисовна очень азартный человек. Бывшая примадонна отечественной эстрады очень любит посещать казино, где нередко проигрывает огромные суммы. Как выясняется, и за границей знаменитость не отказалась от пагубной привычки. Более того, теперь ее поддерживает
дорогой супруг Максим Галкин*.

Осведомленный информатор утверждает, что звездная парочка регулярно посещает заведения для азартных людей, где активно делает ставки и играет в автоматы. Такое времяпрепровождение очень по вкусу Алле Борисовне, которая готова просаживать в рулетку огромные суммы.

*признан иностранным агентом на территории России.


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