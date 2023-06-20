"Россия предчувствовала конец": Вайкуле выступила с громким заявлением

Артистка не прекращает высказываться о некогда любимом государстве

В последнее время ранее очень популярная в Советском Союзе певица Лайма Вайкуле постоянно позволяет себе хамские высказывания в адрес бывшей родины. На этот раз она решила порассуждать о судьбе Андрея Данилко, который также давно отвернулся от России.



Любопытно, что теперь Лайма Вайкуле практически постоянно говорит только о России. Артистка регулярно выпускает ролики в социальных сетях, где нелицеприятно высказывается о нашей стране. Что касается Данилко, хорошо известного российскому зрителю по образу Верки Сердючки, Вайкуле уверена, что хохмач далеко не сразу отказался от российского государства.



Как известно, еще много лет назад разгорелся скандал на "Евровидении". Тогда артист исполнил резонансную композицию, слова которой звучали практически как "Russia, goodbye!". Некоторые объявили, что Данилко чуть ли не первый украинский артист, который начал "бороться" с нашей страной в публичной плоскости.



Однако Вайкуле утверждает, что к такому решению певец пришел далеко не сразу. Мол, на протяжении долгого времени он еще хранил в своем сердце любовь к второй родине, однако после событий прошлого года решил навсегда отказаться от России. Любопытно, что Лайма считает потерю комика в юбке большой трагедией для нашей страны.

"Он на самом деле сказал Russia goodbye только в этом году. Россия сама предчувствовала этот конец", – пафосно объявила певица.

