Появилось откровенное фото Самбурской в чулках и кружеве

Появилось откровенное фото Самбурской в чулках и кружеве
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда показала снимок из спальни

Настасья Самбурская решила устроить для своих подпичиков сессию ответов на различные вопросы в соцсетях. Люди могли спросить у нее что угодно, а звезда по своему усмотрению выбирала, но что ответить. Один из поклонников решил задать ей провокационный вопрос, поинтересовавшись, что артистка больше предпочтет надеть: колготки или чулки. Ответить звезда решила с помощью снимка.

Самбурская опубликовала фото, на котором предстала в черных чулках с подвязками, кружевном белье и на высоких каблуках. Трусы были украшены полупрозрачными розами, а верх прикрывал кружевной пеньюар.

На кадре не было видно лица артистки, хотя по всем признакам было понятно, что на снимке изображена именно она. Очертания тела Настасьи оказались достаточно узнаваемыми, а на фоне можно было разлядеть ее спальню, в которой она часто предпочитает фотографировать себя в зеркале.

Фото: соцсети

Ранее актриса делилась с поклонниками кадром из бассейна, на котором попозировала в откровенном образе в черном мокром купальнике с разрезами, которые приоткрыли область ее груди. Фото вызывало невероятный восторг у публики.

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