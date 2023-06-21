Пластический хирург вынес вердикт обезображенной Орбакайте

Мимика певицы теперь совершенно неестественна, считает эксперт

Пластический хирург Глеб Тумаков поведал о невероятных изменениях во внешности 52-летней Кристины Орбакайте, лицо которой абсолютно идеально. Однако, по мнению творца красоты, с процедурами Кристина переборщила: кое-то что явно бросается в глаза.

Так, у Кристины имеются негативные последствия подтяжки лба – на лице образовались "неестественные мимические морщины". А ведь ранее их не было. Рот звезды перетянут – вероятнее всего, лицо подтянули и пересекли при этом мышцу, опускающую угол рта (депрессор), нарушив мимику.

Хирург указал, что качественная подтяжка бы оставила лицо без радикальных изменений и сохранила естественность лица.

Обратили пластические хирурги внимание и на изменения во внешности матери Кристины Аллы Пугачевой: по словам специалиста, той поразили целый нерв во время очередной подтяжки, из-за чего лицо Примадонны стало еще более неестественным.