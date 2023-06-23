"Боже, что с лицом": Пугачева с перекачанными губами ужаснула публику

"Боже, что с лицом": Пугачева с перекачанными губами ужаснула публику
Алла Пугачева и Кристина Орбакайте. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
В прежней внешности певицы не осталось, кажется, уже ничего

Примадонна в свои годы еще решается на смелые эксперименты. Недавно Аллу Борисовну сняли на одном из светских мероприятий – концерте Максима Леонидова, который проходил в Израиле. Певица по всей вероятности, появилась в закулисье, пообщавшись с давними знакомыми.

Внимание медиа и россиян же привлекли раздутые до невиданных масштабов губы певицы. Совершенно неясно, кто тут постарался: автор подобных фильтров или врач с умелыми ручками. Однако люди начали строить свои выводы. Кое-кто откровенно ужасается: "Боже, что с ее лицом".

"По всей видимости, сходила к отличному хирургу", – ехидничает один из пользователей социальных сетей.

А не так давно пластический хирург Александр Вдовин обратил внимание на невероятный вид певицы на концерте "Машины времени": Пугачева удивила публику отечным лицом после неудачной блефаропластики.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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