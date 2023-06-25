Раскрыта правда о "баснословном" заработке Андреевой с Первого канала

Раскрыта правда о "баснословном" заработке Андреевой с Первого канала
Екатерина Андреева. Фото: Anatoly Lomohov/www.globallookpress.com
Cама ведущая уверяет, что все куда скромнее

Ведущая программы "Время" на Первом канале Екатерина Андреева постоянно путешествует по миру. У публики возникает каждый раз вопрос, кто организует Кате поездки – ведь они, безусловно, стоят немалых денег.

Впрочем, когда Андреева ответила, вопрос окончательно отпал. Как-то Екатерина призналась, что действительно обожает путешествовать. Свой заработок на Первом канале она тратит на вояжи – в остальном же ее обеспечивают.

При этом ведущая отказалась называть конкретный размер заработной платы, ссылаясь на обязательства по контракту с работодателем.

"Меньше миллиона. Когда читаю о размерах своих гонораров, думаю: "Вот бы действительно столько платили". Действительно, у меня обеспеченный муж, оплачивающий путешествия", – добавила телеведущая, заявив, что супруг ее балует.

А не так давно злопыхатели начали в социальных сетях требовать от руководства первой кнопки уволить Андрееву – якобы та начала "увядать", что заметно будто бы невооруженным глазом.

Источник: Blitz.plus ✓ Надежный источник
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