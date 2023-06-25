"С меня хватит": Пригожин берет фамилию Валерии из-за путаницы с основателем ЧВК

Да здравствует Иосиф Перфилов

Телеведущий Иосиф Пригожин отреагировал на массовые шутки, которые обрушились на него от комментаторов в связи с событиями в России, которые прогремели на весь мир. Дело в том, что продюсер является однофамильцем основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, попытавшегося организовать вооруженный мятеж. Тут-то пользователи просили продюсера "остановиться" и "прекратить наступление" и "не идти на штурм" – а еще "вернуть Ростов".

Впрочем, продюсер владеет чувством юмора – Иосиф сообщил, что понимает, как важно разряжаться смехом в тяжелых ситуациях. Однако при просмотре новостных сводок о вооруженных столкновениях и баррикадах на дорогах ему было не до смеха.

Спустя день ведущий, кажется, выдохнул вместе с миллионами россиян – однако сообщил, что готов взять фамилию своей супруги Аллы Перфиловой, которая известна в мире шоу-бизнеса как Валерия.

А не так давно мы писали, как будущему Перфилову резко поплохело в гримерке – да так, что пришлось вызывать скорую помощь.


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