Платить не может: тяжелобольную Заворотнюк внесли в черный список

Положение актрисы беспокоит публику

Уже несколько лет российские зрители с замиранием сердца следят за развитием событий вокруг "главной няни" страны Анастасии Заворотнюк. Знаменитость ведет ожесточенную борьбу с тяжелым онкологическим заболеванием. К сожалению, беды звезды только множатся. Недавно журналисты

выяснили, что артистку внесли в черный список как неплательщицу.



Соответствующее решение приняли сотрудники Федеральной налоговой службы. Оказалось, что на протяжении долгого времени актриса не погашает начисленные на ее имя платежи. По последним данным, у налоговиков скопились претензии на кругленькую сумму. Анастасия должна в казну 170 тысяч рублей.



Можно предположить, что находящаяся в тяжелом состоянии артистка сама не способна следить за такими мелочами, как оплата налоговых взносов. Однако все же непонятно, почему это не делают за нее родные и близкие. Родственники не спешат погашать задолженность, а это значит, что скоро деньги придут взыскивать приставы.



На этом фоне особые краски приобретает недавно появившаяся информация о том, что супруг Анастасии, знаменитый фигурист Петр Чернышев лишился прибыльной работы. Танцор на льду по какой-то причине не будет выступать в новой шоу-программе своей близкой подруги Татьяны Навки.

