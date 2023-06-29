Фото обнаженной звезды "Клона" в ванне попало в Сеть

Фото обнаженной звезды "Клона" в ванне попало в Сеть
Джованна Антонелли. Фото: Cristiane Mota/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Откровенная фотография взбудоражила публику

Джованна Антонелли до сих пор остается кумиром многих жителей нашей страны. Культовый сериал "Клон" в свое время захватил внимание многих россиян. Сегодня латиноамериканская актриса продолжает радовать публику роскошным внешним видом. Артистка давно разменяла пятый десяток, однако все еще находится в отличной форме.

Настоящий фурор в интернет-пространстве произвела фотография 47-летней знаменитости в ванне. Любимица публики решила отправиться в Португалию и с радостью делится с поклонниками своими впечатлениями от этой страны.

Красотка скинула с себя всю одежду и забралась в ванну. Стоит отметить, что Джованна выбрала отель с роскошным видом. Панорамные окна ванной комнаты выходят на красочные зеленые угодья. Артистка не постеснялась сфотографироваться в ванне без одежды. Звездные прелести скрыты только пышной пеной.

Фото: соцсети

В комментариях интернет-пользователи поделились своими впечатлениями от увиденного. Роскошные формы латиноамериканки продолжают будоражить представителей мужского пола. Женственные линии тела Джованны привели в восторг ее поклонников.

Источник: Voice ✓ Надежный источник
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