"Голова просто раскалывается": сгоревшая Семенович пожаловалась на похмелье

"Голова просто раскалывается": сгоревшая Семенович пожаловалась на похмелье
Анна Семенович. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Отпуск у звезды пошел не по плану

О начале долгожданного отпуска сообщила несколько дней назад измученная работой Анна Семенович. В своем личном блоге актриса порадовалась за себя, ведь ей предстояло провести в турецком городе Кемер целую неделю.

Увы, активное солнце Средиземногорского побережья дало свои плоды: лицо женщины сгорело. К тому же, были и иные отпускные неурядицы, на которые пожаловалась пышная блондинка.

Привезла Анна Семенович с собой целый чемодан красивой одежды и несколько пар обуви. Однако уже на месте купила дешевые шлепанцы, которые оказались настолько удобными, что все брендовые сандалии остались не у дел.

Кроме того, накануне своего отъезда Семенович решила как следует оторваться и подегустировать коктейли. Было их, судя по всему, такое количество, что вчерашнее веселье дало о себе знать уже после пробуждения. Потупив взгляд, Анна рассказала о плохом самочувствии.

"Голова просто раскалывается. Чем полечиться?", – обратилась певица к подписчикам, добавив, что уже выпила все лекарства, что у нее были.

К счастью, достаточно быстро нашлись те, кто поделился с Анной Семенович проверенными средствами от похмелья, одно из которых она сразу же и попробовала на практике.

Источник: Социальные сети ✓ Надежный источник
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