Распахнувшая халат Королева сверкнула стройной фигурой на отдыхе

Певица великолепно выглядит в разгар лета

Российской певице Наташе Королевой 50 лет, но к своему возрасту она словно не имеет никакого отношения, ведь внешность артистки говорит сама за себя. Исполнительница хитов "Желтые тюльпаны" и "Маленькая страна" находится в отличной физической форме и с удовольствием это демонстрирует поклонникам.

Сейчас Наташа Королева отдыхает в санатории "Истокъ" в Ессентуках. В своем аккаунте звезда показывает роскошные фото и видео. На одном из кадров певица предстала в весьма пикантном виде. Она игриво распахнула белоснежный халатик и продемонстрировала фанатам свои стройные ножки. Судя по всему, отдых пошел артистке на пользу.

"Друзья, вы же знаете, как я люблю открывать новые места, которые связаны с полезным для здоровья, потому что здоровье – это самое главное в нашей жизни. Вот я в Ессентуках в невероятном месте, которое для меня открыла наша подруженька Викуля Шелягова. Тебе спасибо за это", – рассказала Наташа Королева в своем аккаунте.

Кроме того, Наташа Королева показала "румтур" по номеру санатория и рассказала о лечебных процедурах, которые помогают ей сохранять бодрость и красоту. В основном это целебные воды "Ессентуки".



Ранее певица Наташа Королева выложила в Сеть фрагмент клипа своего сына Архипа, где снялась сама. Композиция стала ремэйком на песню "Дельфин и русалка".