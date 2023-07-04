Распахнувшая халат Королева сверкнула стройной фигурой на отдыхе

Распахнувшая халат Королева сверкнула стройной фигурой на отдыхе
Наташа Королева. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Певица великолепно выглядит в разгар лета

Российской певице Наташе Королевой 50 лет, но к своему возрасту она словно не имеет никакого отношения, ведь внешность артистки говорит сама за себя. Исполнительница хитов "Желтые тюльпаны" и "Маленькая страна" находится в отличной физической форме и с удовольствием это демонстрирует поклонникам. 

Сейчас Наташа Королева отдыхает в санатории "Истокъ" в Ессентуках. В своем аккаунте звезда показывает роскошные фото и видео. На одном из кадров певица предстала в весьма пикантном виде. Она игриво распахнула белоснежный халатик и продемонстрировала фанатам свои стройные ножки. Судя по всему, отдых пошел артистке на пользу. 

"Друзья, вы же знаете, как я люблю открывать новые места, которые связаны с полезным для здоровья, потому что здоровье – это самое главное в нашей жизни. Вот я в Ессентуках в невероятном месте, которое для меня открыла наша подруженька Викуля Шелягова. Тебе спасибо за это", – рассказала Наташа Королева в своем аккаунте. 

Фото: соцсети

Кроме того, Наташа Королева показала "румтур" по номеру санатория и рассказала о лечебных процедурах, которые помогают ей сохранять бодрость и красоту. В основном это целебные воды "Ессентуки". 

Ранее певица Наташа Королева выложила в Сеть фрагмент клипа своего сына Архипа, где снялась сама. Композиция стала ремэйком на песню "Дельфин и русалка".

Источник: соцсети • Требует проверки
новости партнеров
По теме

Евросоюз решил снова подключить Россию к SWIFT

Европейцы пошли Москве на уступки

Индия решила отвернуться от России

Нью-Дели укрепляет отношения с Вашингтоном

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей