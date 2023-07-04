"Вы чем-то болеете?": новое фото Волочковой напугало россиян

"Вы чем-то болеете?": новое фото Волочковой напугало россиян
Анастасия Волочкова. Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press / www.globallookpress.com
Внешний вид артистки на свежем снимке смутил многих поклонников

Стиль и имидж Анастасии Волочковой всегда вызывали у общественности много споров. Одни считают, что в свои 47 лет балерина прекрасно выглядит и может похвастаться отличной фигурой, а другие называют внешний вид знаменитости нездоровым. В последнее время второе мнение встречается все чаще.

Что бы ни думали поклонники, Анастасия своей внешностью более чем довольна. По крайней мере, если верить ее социальным сетям. В личном блоге блондинка часто хвастается новыми снимками и делает комплименты самой себе, отбиваясь от критики недоброжелателей. Однако негативных комментариев от этого меньше не становится.

Последние несколько дней Волочкова активно делится с поклонниками снимками с недавней фотосессии в эффектных образах. Большинство кадров пришлись подписчикам звезды по душе и собрали сотни комплиментов. А вот новое фото, опубликованное накануне, вызвало противоположную реакцию и напугало россиян. По мнению некоторых, на нем знаменитость выглядит довольно неоднозначно.

Анастасия Волочкова предстала на снимке в длинном белом платье, украшенном перьями. Зона декольте балерины оказалась открыта и украшена необычным аксессуаром черного цвета. Часть фанатов не сразу распознала деталь образа, приняв ее за изъян на коже. Кроме того, некоторым показалось, что артистка выглядит болезненно.

  

"Настя, вы чем-то болеете?", "Боже, украшение-то здесь ни к чему! Я сначала подумал, жуткая родинка какая-то у вас возникла", "Бледная, тонкая, но образ хороший. Портит все только вот это нечто на шее", – написали пользователи.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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