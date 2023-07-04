Воевавший против России наследник Пороховщикова погиб в зоне СВО

"Сын" артиста оказался грузинским наемником

Актер Александр Пороховщиков умер 15 апреля 2012 года после продолжительной борьбы с осложнениями сахарного диабета. Из-за обострения у него развилась гангрена, ампутировали стопы. Потом артист перенес инсульт. Жена актера Ирина покончила с собой от безысходности.

С тех пор прошло десять лет, и лишь спустя время в СМИ разразился настоящий скандал с наследником Пороховщикова. На ТВ появился мужчина Вахтанг Барабадзе, который заявил о родстве с покойным актером. Самоназванный сын забрал себе наследство артиста. Причем даже после ДНК-теста, который показал обратное, Вахтанг продолжал указывать на родство.

С прошлого года "сын" Александра Пороховщикова воевал в зоне СВО против России и был ее яростным ненавистником. Несмотря на отсутствие боевого опыта, в марте 2022 года он отправился сражаться как грузинский наемник. Был в розыске у СК РФ.

По данным "МК", Вахтанг в составе преступной группировки наемников был ликвидирован в Артемовске весной этого года. Спустя два месяца после смерти тело "наследника" Пороховщикова передали родным в Грузию и похоронили.

Напомним, Александр Пороховщиков был любимым россиянами актером. Он играл в таких кинолентах как "Гори, гори, моя звезда", "Случай с Полыниным", "Ринг", "Бриллианты для диктатуры пролетариата" и многих других.