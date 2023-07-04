Воевавший против России наследник Пороховщикова погиб в зоне СВО

Воевавший против России наследник Пороховщикова погиб в зоне СВО
Александр Пороховщиков. Фото: Natalia Shakhanova/ Global Look Press/ Globallookpress.com
"Сын" артиста оказался грузинским наемником

Актер Александр Пороховщиков умер 15 апреля 2012 года после продолжительной борьбы с осложнениями сахарного диабета. Из-за обострения у него развилась гангрена, ампутировали стопы. Потом артист перенес инсульт. Жена актера Ирина покончила с собой от безысходности.

С тех пор прошло десять лет, и лишь спустя время в СМИ разразился настоящий скандал с наследником Пороховщикова. На ТВ появился мужчина Вахтанг Барабадзе, который заявил о родстве с покойным актером. Самоназванный сын забрал себе наследство артиста. Причем даже после ДНК-теста, который показал обратное, Вахтанг продолжал указывать на родство.

С прошлого года "сын" Александра Пороховщикова воевал в зоне СВО против России и был ее яростным ненавистником. Несмотря на отсутствие боевого опыта, в марте 2022 года он отправился сражаться как грузинский наемник. Был в розыске у СК РФ. 

По данным "МК", Вахтанг в составе преступной группировки наемников был ликвидирован в Артемовске весной этого года. Спустя два месяца после смерти тело "наследника" Пороховщикова передали родным в Грузию и похоронили. 

Напомним, Александр Пороховщиков был любимым россиянами актером. Он играл в таких кинолентах как "Гори, гори, моя звезда", "Случай с Полыниным", "Ринг", "Бриллианты для диктатуры пролетариата" и многих других. 

Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
новости партнеров

Зафиксировано массовое бегство капитала из России

Аналитики заметили две аномалии в экономическом поведении

Немцев поразило поведение отправляющихся в отпуск россиян

Люди не спешат изменять своим привычкам

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей