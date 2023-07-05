Предъявлены доказательства возвращения Пугачевой в Россию

Предъявлены доказательства возвращения Пугачевой в Россию
Алла Пугачева. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Певица может жить вдали от дома

В прошлом году Примадонна покинула свою страну. Артистка вместе с мужем и детьми обосновалась в Израиле, а поклонники уже потеряли веру в возвращение звезды в Россию. И поводы для таких мыслей были. В СМИ появлялись новости о том, что Алла Пугачева получила местное гражданство, а также закрыла все существующие в родных краях бизнесы.

Впрочем, некоторые все же считают, что певица появится в Москве. К примеру, сестры Зайцевы в этом уверены. Солистка дуэта Татьяна, напомним, какое-то время жила за границей, где вышла замуж за предпринимателя из Америки. Однако вскоре вернулась и с собой привезла супруга, который всем сердцем полюбил ее родину. 

Так что, одна из сестер точно знает, что такое тоска по стране, в которой родилась. Именно это чувство сопровождало ее, когда она находилась на чужбине. Татьяна уверена, что Алла Пугачева испытывает то же самое, а потому в разговоре с журналистами объявила о ее возвращении. Певица считает, что Примадонна просто не сможет всю оставшуюся жизнь провести в Израиле. Внутренне состояние экс-примадонны является доказательством того, что рано или поздно она вернется в Россию.

"Она каждый день встает и думает только о нашей стране", – заверила звезда. 

О судьбе опального мужа певицы сестры Зайцевы при этом не сказали ни слова. А ведь многие поклонники и коллеги по творческому цеху считают, что именно из-за него артистка покинула страну. Стас Садальский, к примеру, говорил, что Алла Пугачева повела себя как настоящая жена декабриста, а уезжать из России на самом деле не хотела.

Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
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