Певица не выдержала и ревела, как ребенок

Народная артистка России Надежда Бабкина всегда выглядит жизнерадостной и редко дает волю эмоциям на людях. Бабкина не грустила даже тогда, когда вся страна обсуждала их с мужем Евгением Гором размолвку и расставание. Певица всегда показывала железную выдержку.

Около года назад в Сети появились слухи о расставании звездной пары. Историк моды и коллега Надежды Бабкиной по программе "Модный приговор" Александр Васильев официально подтвердил, что певица рассталась с Евгением Гором. Тем не менее, недавно на ее веку произошел неприятный случай, который заставил ее рыдать.

До слез Надежду Бабкину довел советский и российский актер Сергей Гармаш на международном детском кинофестивале "Алые паруса" имени Василия Ланового. Мероприятие прошло в солнечном "Артеке" в Крыму.

73-летняя певица появилась на звездной дорожке кинофестиваля в актуальном шелковом костюме пижамного стиля с изумрудной сумочкой Bottega Veneta.

Надежда Бабкина посмотрела ставший уже культовым фильм "Чебурашка" с участием Сергея Гармаша, и во время одной из сцен просто не смогла сдержать слез. Надежда Бабкина так растрогалась, что ревела вместе с детьми в зале.