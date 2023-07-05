Гармаш довел хладнокровную Бабкину до слез

Гармаш довел хладнокровную Бабкину до слез
Надежда Бабкина. Фото: Petrov Sergey/news.ru/ globallookpress.com
Певица не выдержала и ревела, как ребенок

Народная артистка России Надежда Бабкина всегда выглядит жизнерадостной и редко дает волю эмоциям на людях. Бабкина не грустила даже тогда, когда вся страна обсуждала их с мужем Евгением Гором размолвку и расставание. Певица всегда показывала железную выдержку.

Около года назад в Сети появились слухи о расставании звездной пары. Историк моды и коллега Надежды Бабкиной по программе "Модный приговор" Александр Васильев официально подтвердил, что певица рассталась с Евгением Гором. Тем не менее, недавно на ее веку произошел неприятный случай, который заставил ее рыдать. 

До слез Надежду Бабкину довел советский и российский актер Сергей Гармаш на международном детском кинофестивале "Алые паруса" имени Василия Ланового. Мероприятие прошло в солнечном "Артеке" в Крыму.

73-летняя певица появилась на звездной дорожке кинофестиваля в актуальном шелковом костюме пижамного стиля с изумрудной сумочкой Bottega Veneta.

Надежда Бабкина посмотрела ставший уже культовым фильм "Чебурашка" с участием Сергея Гармаша, и во время одной из сцен просто не смогла сдержать слез. Надежда Бабкина так растрогалась, что ревела вместе с детьми в зале.

Фоторепортаж
Опасная вечеринка: Бабкина могла заразить десятки артистов
Лев Лещенко. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com Александр Буйнов. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Надежда Бабкина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com Игорь Николаев. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com Ксения Собчак. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Источник: "КП" ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Не пустил в квартиру – плати: россиян напугали пятикратными штрафами

За "непокорность" придется серьезно раскошелиться

Китай неожиданно сорвал все планы России

Пекин сделал то, чего Кремль совершенно не ожидал

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей