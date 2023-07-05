"Дана команда": Джигурда оказался в психушке после решения властей

Артисту пришлось смириться со своей судьбой

Никиту Джигурду, должно быть, можно признать одним из самых эпатажных артистов российского шоу-бизнеса. Регулярные бои в октагоне, песни под гитару для промежности жены, ласки и танцы с Анастасией Волочковой...

Однако, были в его жизни и менее радостные события. Журналисты раскопали одно из интервью Джигурды, в котором он признается, что однажды даже оказался в психушке.

Оказывается, в 1980-е Никита Джигурда жил в Киеве, где уже тогда был известен своим неоднозначным поведением. В город на 1 Мая должен был приехать с визитом Леонид Брежнев, поэтому местные власти решили подстраховаться.

"Дана команда", – сообщили Никите его родители, связанные с КГБ. В итоге после решения властей "неблагонадежного" Никиту Джигурду спрятали для того, чтобы визит партийного деятеля прошел гладко.

Сотрудники медицинского учреждения, хоть и были в курсе, что нахождение там Никиты Джигурды носит чисто символический характер, все равно выполняли свою работу добросовестно. Целую неделю медсестры ставили ему по несколько уколов в день. Отпустили его лишь после того, как он, спустя две недели, смог доказать свою смиренность.

