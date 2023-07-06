Михалкова в кружевах изогнулась перед камерой: фото слили в Сеть

Красотка из "Уральских пельменей" восхитила фанатов

Бывшая участница коллектива "Уральских пельменей" многим поклонникам запомнилась благодаря своей яркой внешности. И даже после ухода из шоу внимание публики к ней не иссякло. Фанаты продолжают восхищаться внешностью Юлии Михалковой, которая часто радует их довольно пикантными фотографиями и видео.

Недавно артистка поделилась на своей странице новыми кадрами, сделанными, судя по всему, во время очередной фотосессии. Ради нее звезда облачилась в кружевной корсет со вставками, выгодно подчеркивающими ее формы, и халатик. На шею красотка из "Уральских пельменей" надела кружевную ленту, сделав свой образ еще сексуальнее.

В момент съемки Юлия Михалкова расположилась в кресле и соблазнительно изогнулась перед камерой, приподняв руку и открыв взор на свою грудь. Свой томный взгляд она отвела в сторону.

"Нежность", – так описала опубликованные кадры артистка.

Экс-участница "Уральских пельменей" попросила поклонников активнее реагировать на ее новое видео в сексуальном наряде. Впрочем, очевидно, что и без этой просьбы фанаты осыпали красотку комплиментами. В таком эпатажном наряде она наверняка восхитила народ. И в особенности представителей сильного пола, комментариев от которых на странице Юлии Михалковой всегда очень много.