У перешедших в Грузию дочери Тутберидзе и Смолкина требуют вернуть деньги в бюджет РФ

У перешедших в Грузию дочери Тутберидзе и Смолкина требуют вернуть деньги в бюджет РФ
Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Фото: Maksim Konstantinov/www.globallookpress.com
Налогоплательщики негодуют

Диана Дэвис вместе с Глебом Смолкиным, как стало известно летом, обзавелись грузинскими паспортами. При этом фигуристы получают средства из российской казны – что вызывает негодование и у публики, и законодателей. Последние потребовали от пары звездных призеров компенсацию.

В Минспорта указали, что дочка Этери Тутберидзе вместе со Смолкиным действительно получали средства из бюджета в последнем сезоне.

В Думе требуют от фигуристов компенсацию за переход в другую национальную сборную. По словам законодателей, спортсмен готовился за деньги одной страны, а решил уехать – потому должен компенсировать средства. Вопрос, к слову, уже обсуждался в профильном комитете. Не исключено, что появится законопроект о компенсации затрат, понесенных государством. Ведь речь идет о деньгах налогоплательщиков.

Как отмечает StarHit, еще в июне Дэвис и Смолкин добились разрешения в вопросе смены "спортгражданства". По словам тренера российской сборной Елены Чайковской, пара полтора года сидела без соревнований после Олимпиады – потому и отпустили.

Сама пара не комментировала ситуацию. Впрочем, главный тренер национальной сборной РФ по фигурке заявляет, что возлюбленные в принципе не тренировались на льду дома и не будут, а потому никто на них не тратил никакие средства все полтора года.

Источник: StarHit ✓ Надежный источник
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