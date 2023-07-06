Вся страна скорбит: умер знаменитый советский артист

Вся страна скорбит: умер знаменитый советский артист
Кадр: YouTube
Выдающегося актера не стало на 83 году жизни

Накануне появилась печальная информация о смерти выдающегося советского актера, заслуженного артиста России Алексея Кузнецова. Его уход стал страшным ударом для многомиллионной армии фанатов. Кузнецов известен каждому советскому и российскому зрителю по блистательной роли в культовой киноленте "Три мушкетера".

Любимец публики скончался в возрасте 82 лет. Что послужило причиной смерти пожилого артиста, пока не сообщается. Вся труппа родного культурного учреждения Кузнецова – Театра имени Вахтангова скорбит вместе с родными и близкими покойного.

Когда состоится траурная церемония прощания с выдающимся советским артистом, сообщат позже. Поклонники рассчитывают, что все желающие смогут поучаствовать в проводах Алексея Кузнецова в иной мир.

Одной из самых блистательных ролей ныне покойной звезды стал герцог Бекингем в шедевре советского кинематографа про приключения д’Артаньяна т трех мушкетеров. Помимо этого, Кузнецов был отличным педагогом, благодаря его вниманию и поддержке многие молодые артисты набрались опыта и продвинулись в освоении профессии.

Источник: Театр имени Вахтангова ✓ Надежный источник
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