Певицу оплакали все, кому она была дорога при жизни

Чем туже приходится россиянам затягивать пояса, тем активнее в Сети начинают промышлять мошенники. Столкнулась с ними и Вера Брежнева, и Анастасия Волочкова и, как оказалось, даже Лолита.

В своем Телеграм-канале певица пожаловалась на то, какой чудовищный слух о ней пустили злоумышленники. Оказывается, стараниями шарлатанов Лолиту однажды похоронили в Германии.

"Появилось сообщение, что я сдохла. Но появилось оно странным образом почему-то только в Германии", – недоумевает Лолита Милявская.

Жители европейской страны сообщили печальную новость своим русским родственникам, после чего они все вместе оплакали якобы усопшую певицу. И все же, пусть бесчинства мошенников Лолиту из себя выводят, она старалась найти в происшедшем светлую сторону.

"Хорошо, друзья позвонили. Одно радует – я точно знаю, кому я небезразлична", – сообщила Лолита.

Напоследок артистка призвала своих подписчиков озаботиться вопросами финансовой и цифровой безопасности: не бросаться слать деньги, если посреди ночи друзья звонят с просьбой о помощи. Вначале стоит связаться с "пострадавшим" и все проверить лично. Скорее всего, в итоге окажется, что вышли на вас мошенники.



К слову, жертвой хакеров пару месяцев назад стала дочь Михаила Боярского. Женщина перешла, должно быть, по одной из отправленных ей ссылок и лишилась своего аккаунта в Телеграм. А все потому, что не относилась к столько важной сфере с такой же аккуратностью, как это делает Лолита.

