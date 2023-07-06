Курс рубля
- Режим стремительного падения: почему рубль летит на дно
- Банки резко подняли курс валюты на фоне мятежа в России
- У доллара появился сильный конкурент – и это не юань
Чем туже приходится россиянам затягивать пояса, тем активнее в Сети начинают промышлять мошенники. Столкнулась с ними и Вера Брежнева, и Анастасия Волочкова и, как оказалось, даже Лолита.
В своем Телеграм-канале певица пожаловалась на то, какой чудовищный слух о ней пустили злоумышленники. Оказывается, стараниями шарлатанов Лолиту однажды похоронили в Германии.
"Появилось сообщение, что я сдохла. Но появилось оно странным образом почему-то только в Германии", – недоумевает Лолита Милявская.
Жители европейской страны сообщили печальную новость своим русским родственникам, после чего они все вместе оплакали якобы усопшую певицу. И все же, пусть бесчинства мошенников Лолиту из себя выводят, она старалась найти в происшедшем светлую сторону.
"Хорошо, друзья позвонили. Одно радует – я точно знаю, кому я небезразлична", – сообщила Лолита.
Напоследок артистка призвала своих подписчиков озаботиться вопросами финансовой и цифровой безопасности: не бросаться слать деньги, если посреди ночи друзья звонят с просьбой о помощи. Вначале стоит связаться с "пострадавшим" и все проверить лично. Скорее всего, в итоге окажется, что вышли на вас мошенники.
К слову, жертвой хакеров пару месяцев назад стала дочь Михаила Боярского. Женщина перешла, должно быть, по одной из отправленных ей ссылок и лишилась своего аккаунта в Телеграм. А все потому, что не относилась к столько важной сфере с такой же аккуратностью, как это делает Лолита.
Анкара опасается за будущее своего турсектора
Артисту пришлось смириться со своей судьбой