В последнее время ведущая сильно изменилась

Лариса Гузеева изо всех сил старается привести себя в нормальную форму перед началом работы. Поклонники считают, что ведущая вернется в программу "Давай поженимся!", однако официального сообщения об этом не было. Тем не менее, после большого перерыва в работе артистка заметно поправилась, и теперь вернуться на экраны просто так ей нелегко. Программа "Давай поженимся!" не выходила в эфир больше года, хотя у многих россиян она является любимым телешоу.



64-летняя Лариса Гузеева не отрицает, что ее внешность требует серьезных сил и вложений. Сама она регулярно делает процедуры красоты, в том числе массажи, а также посещает оздоровительные центры и санатории. Кроме того, ведущая занимается самомассажем дома. Для этого Гузеева приобрела массажер, так как не любит просиживать в салонах красоты и тратить много времени на профессиональные процедуры.

"Овал лица уже потек, к сожалению", – рассказала Гузеева.

На днях Гузеева показала свой новый образ для съемок. Она предстала в свободном черном брючном костюме и призналась, что сейчас ей приходится тщательно подбирать образы, чтобы выглядеть достойно и хоть как-то скорректировать фигуру.