"Овал лица потек": на какие жертвы пошла Гузеева ради прибыльного места

"Овал лица потек": на какие жертвы пошла Гузеева ради прибыльного места
Лариса Гузеева. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
В последнее время ведущая сильно изменилась

Лариса Гузеева изо всех сил старается привести себя в нормальную форму перед началом работы. Поклонники считают, что ведущая вернется в программу "Давай поженимся!", однако официального сообщения об этом не было. Тем не менее, после большого перерыва в работе артистка заметно поправилась, и теперь вернуться на экраны просто так ей нелегко. Программа "Давай поженимся!" не выходила в эфир больше года, хотя у многих россиян она является любимым телешоу. 

64-летняя Лариса Гузеева не отрицает, что ее внешность требует серьезных сил и вложений. Сама она регулярно делает процедуры красоты, в том числе массажи, а также посещает оздоровительные центры и санатории. Кроме того, ведущая занимается самомассажем дома. Для этого Гузеева приобрела массажер, так как не любит просиживать в салонах красоты и тратить много времени на профессиональные процедуры. 

"Овал лица уже потек, к сожалению", – рассказала Гузеева. 

На днях Гузеева показала свой новый образ для съемок. Она предстала в свободном черном брючном костюме и призналась, что сейчас ей приходится тщательно подбирать образы, чтобы выглядеть достойно и хоть как-то скорректировать фигуру.

Источник: Voice ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

На заводе под Самарой прогремел взрыв

Уже известно о жертвах трагедии

Глава МИД Германии позволила себе дерзкое заявление о Путине

Немка озвучила позицию Берлина

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей