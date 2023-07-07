Стало известно о баснословных убытках Фадеева в России

Продюсер потерпел неудачу в ресторанной сфере

Вслед за пожаром, случившимся накануне в ресторане Константина Эрнста, стало известно еще об одной неудаче, свалившейся на голову известного столичного ресторатора. Стал героем инфоповодов Максим Фадеев, который еще в 2016 году вышел на рынок питания.

Он совместно с певцом Эмином Агаларовым открыл два ресторана "У Дяди Макса". Одно заведение располагалось в Кунцево, а второе – в Красногорске.

Как выяснили журналисты, Максим Фадеев потерял 12 миллионов на неудавшемся бизнесе за один лишь 2022 год. Кунцевский филиал детского ресторана ушел в минус на 17 миллионов, а Красногорский, наоборот, принес 5. Но в целом динамика все равно отрицательная.

К слову, ситуация печальна также и на банковских счетах продюсерских фирм Фадеева. И ООО "Мальфа", и ООО "Мальфа-Студия" не зафиксировали ни одного рубля доходов за весь 2022 год.



Напомним, что сеть ресторанов "У Дяди Макса" была ориентирована, в первую очередь на детей. Привлечь их старались при помощи необычно поданной еды и множества сладостей. Также на территории ресторанов вольготно себя должны были чувствовать творческие малыши: в оборудованной студии каждый из юных гостей мог записать собственную песню.

Однако, судя по всему, даже несмотря на невысокий средний чек и возможность организовать на территории заведения детский праздник, ресторан как родителей, так и их отпрысков не сильно заинтересовал. Не помогли даже проводившиеся на территории ресторана Максима Фадеева музыкальные конкурсы.

