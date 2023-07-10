Семья бросила больную раком Заворотнюк

Семья бросила больную раком Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press/ www.globallookpress.com
Родственники оставили актрису на верного мужа Петра Чернышева

Последние несколько лет звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк переживает очень тяжелые времена. В 2019 году в Сети впервые появилась тревожная новость о состоянии здоровья любимой зрителями артистки. Неожиданно стало известно, что у нее обнаружили онкологию. С тех пор актриса не выходит на связь, а многочисленным поклонникам остается только гадать, что с ней происходит.

К счастью, в этот трудный период у Анастасии есть очень мощная поддержка в лице ее любящей семьи. Родные знаменитости уже несколько лет тщательно оберегают все детали ее лечения от любопытных глаз. Близкие практически не отходят от актрисы, однако их жизнь не стоит на месте. Иногда родственникам все же приходится на время покидать артистку.

На днях родные Анастасии Заворотнюк собрались вместе, чтобы отпраздновать важное событие. 23-летний наследник актрисы Майкл, которого она родила во втором браке, получил диплом МГИМО. Старшая сестра Анна, бабушка Валентина Борисовна и другие родственники пришли поддержать выпускника в этот знаменательный день. 

Знаменитая мама Майкла, очевидно, присутствовать на празднике не смогла. Судя по всему, семья бросила больную раком Анастасию Заворотнюк на верного мужа Петра Чернышева. Не секрет, что последние несколько лет он трудится не покладая рук, чтобы обеспечивать борющуюся с болезнью супругу и маленькую дочь. 

Фоторепортаж
Заворотнюк бросила мужа
Елена Корикова и Дмитрий Липскеров. Фото: utro.ru Даниил Спиваковский и Анна Ардова. Фото: utro.ru Анастасия Макеева и Петр Кислов. Фото: utro.ru
Наталья Ветлицкая и Женя Белоусов. Фото: utro.ru Джуна Давиташвили и Игорь Матвиенко. Фото: utro.ru Анастасия Заворотнюк и Олаф Шварцкопф. Фото: GLOBAL LOOK press
Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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