Актриса опубликовала в соцсетях откровенный снимок

Ни для кого не секрет, что знаменитая актриса Оксана Фандера преуспела как в профессии, так и в любовных делах. Артистка давно встретила настоящую любовь в лице Филиппа Янковского и построила с ним гармоничный союз. Но несмотря на то, что похвастаться есть чем, делать этого звезда не любит.

Оксана Фандера придерживается мнения, что счастье любит тишину, и предпочитает не впускать посторонних в свою жизнь. Поэтому в социальных сетях актрисы практически невозможно найти откровения о личном. Однако скучать подписчикам знаменитости не приходится. Она регулярно публикует в блоге красивые кадры и радует фанатов новым контентом.





Накануне в соцсетях Фандеры появился довольно откровенный снимок. На черно-белом фото, опубликованном актрисой, запечатлели женщину в банном халате. Модель позировала обнаженной, поэтому ткань едва прикрывала ее формы. "Скорлупа с души облупилась", – подписала кадр звезда.

При этом Оксана Фандера не уточнила, чью именно оголенную грудь показала поклонникам. Большая часть лица незнакомки осталась за кадром. Впрочем, некоторые предположили, что героиней откровенного снимка стала 28-летняя дочь артистки Елизавета. Как бы там ни было, фото фанатам актрисы понравилось.

"Фантастически красиво", – прокомментировал снимок один из пользователей.